30 рейсов на прилет и вылет задерживаются в аэропортах Татарстана из-за ограничений

26 самолетов не могут вылететь и прилететь в казанском аэропорту, еще 4 — в Бегишево в Нижнекамске

Согласно данным онлайн-табло, из-за введенных ограничений работы аэропортов Татарстана в республике задерживаются 30 рейсов на прилет и вылет. 26 самолетов не могут вылететь и прилететь в казанском аэропорту, еще 4 — в Бегишево в Нижнекамске.

Так, на вылет из Казани задержаны 12 самолетов, среди которых рейс в Омск, перенесенный с 1:35 мск до 11 утра, рейс до Стамбула, который перенесли с 7:20 мск на 9:00 мск, однако регистрация пока не начинается. Не могут вылететь самолеты и в Душанбе (перенос с 6:40 мск на 8:00 мск на данный момент), Краснодар, Екатеринбург, три самолета в,Санкт-Петербург, Уфу, Москву, еще один в Стамбул (перенос с 10:40 о 11:55 мск) и в Сочи.

Прилететь в Казань не могут рейсы из Омска, Москвы, Нижнего Новгорода, Бишкека, Барнаула, Нового Уренгоя. Многие самолеты перенесены на 8 утра, однако открытие аэропортов пока не объявляли. Напомним, что в Татарстане в пяти городах объявили угрозу атаки БПЛА и закрыли все аэропорты республики.

В Нижнекамском Бегишево задержаны самолеты в Москву и Санкт-Петербург в обе стороны, при этом на вылет они перенесены сразу на 12:10 и 12:45 мск соответственно.

Наталья Жирнова