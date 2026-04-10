Чистая прибыль «Газпром нефти» за 2025 год снизилась на 49%

Капитальные вложения выросли в 1,6 раза год к году

Чистая прибыль «Газпром нефти» за 2025 год по МСФО снизилась на 49% по сравнению с 2024-м или до 246 млрд рублей. Выручка «упала» до 3,6 трлн рублей (-12% за год). Такие цифры опубликованы в отчете «нефтяника».

Скорректированная EBITDA достигла 1,07 трлн рублей. Капитальные вложения выросли в 1,6 раза год к году, до 785,3 млрд рублей. Добыча углеводородов увеличилась до 130,7 млн тонн нефтяного эквивалента (+3%).

В компании отметили, что рост связан с реализацией крупных проектов в Восточной Сибири и на Ямале. Объем нефтепереработки увеличился до 43,9 млн тонн (+2,2%).

Акции компании на Мосбирже снизились менее чем на 1% после публикации отчетности. Сейчас их стоимость составляет около 525 рублей.

Ранее сообщалось, что нефть Brent подорожала до $97,43 за баррель.

Никита Егоров