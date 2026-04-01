Средний срок ипотеки в Татарстане сократился на 26 месяцев за год

Фото: Динар Фатыхов

Средний срок ипотечного кредита в Татарстане по итогам февраля 2026 года составил 294,1 месяца, или 24,5 года. Причем по сравнению с февралем 2025-го этот показатель сократился в среднем на 26,5 месяца, следует из статистики Центробанка России.

Самые длительные сроки, на которые жители берут ипотеку, по итогам февраля текущего года зафиксированы в Республиках Адыгея (337 месяцев в среднем), Калмыкия (332) и Тыва (330). Минимальные сроки ипотечного кредита — у жителей Магаданской (238) и Амурской (244) областей, а также Приморского края (247).

В среднем по России срок ипотечного кредита в феврале 2026 года составил 285,8 месяца. За последний год срок ипотеки в стране сократился почти на 2 года (23,7 месяца).

