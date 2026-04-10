Средства ПВО за ночь уничтожили 151 дрон над российскими регионами

В Татарстане в течение ночи дважды вводился режим «Ракетная опасность»

В ночь на 10 апреля российские системы ПВО сбили 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Дежурные средства ПВО перехватили 57 дронов над Волгоградской областью, 48 — над Ростовской и 35 — над Белгородской областью. Еще девять беспилотников были ликвидированы над акваторией Каспийского моря, по одному аппарату уничтожено над территориями Калмыкии и Тамбовской области.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что целями атаки стали объекты энергетической и гражданской инфраструктуры. По информации главы региона, «после атаки беспилотников повреждены пять жилых домов», при этом никто из людей не пострадал.

В Татарстане в течение ночи дважды вводился режим «Ракетная опасность»: в Казани звучали сирены, а жителей через системы громкоговорителей просили спуститься в убежища.

На фоне масштабной атаки БПЛА в ряде аэропортов страны вводились временные ограничения на вылет и прием воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Утром 10 апреля Росавиация сообщила о снятии всех ранее введенных мер в авиагаванях Ульяновска, Саратова, Пензы, Ижевска, Кирова, Перми и Екатеринбурга.

