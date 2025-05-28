В суде Казани Роман Сычев подтвердил отказ от статуса «вора в законе»

По обвинению в афере и вымогательстве его оставили в СИЗО до 1 августа

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Советский райсуд Казани продлил арест обвиняемому в афере и вымогательстве Роману Сычеву, ранее имевшему статус «вора в законе». До заседания, отвечая на вопрос журналиста «Реального времени», он подтвердил свой отказ от этого криминального титула, после чего прокричал: «Да здравствует Путин!»



По данным источников «Реального времени», вопрос о статусе Сычеву задавали и в СК, вот только от ответов на него он уклонялся.

Сегодня следователь 1-го отдела по особо важным делам Следкома по Татарстану Айрат Гиниятуллин просил суд оставить Сычева в СИЗО до 1 августа. Защита возражала.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Как отметил адвокат Андрей Лепин, на очной ставке с потерпевшим Гариповым его клиент указывал — у Гарипова есть основания его оговаривать, между ними имеются неприязненные отношения. «На данной стадии он (Сычев) не стал высказывать — какие именно неприязненные отношения имеются», — добавил защитник. Обвинения в адрес Сычева — надуманные, и просил рассмотреть возможность о домашнем аресте в Казани — по месту жительства родителей арестованного.

Адвокат также сообщил — заявления следствия о намерении скрываться не соответствуют действительности, поскольку до задержания Роман Сычев неоднократно приезжал на допросы в Казань из Подмосковья в качестве свидетеля. Так было и в день задержания 29 апреля.

Сам Сычев сначала заявил суду, что выражать позицию не будет — «пока на 51-й» (речь о статье Конституции РФ о праве не свидетельствовать против себе). А потом заявил — полностью поддерживают позицию защитника.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Арестованному уже предъявлено обвинение в мошенническом хищении средств на сумму 2 млн 540 тысяч рублей и вымогательство еще 1,3 млн рублей. Вину он не признает.

По версии следствия, некто Гарипов, ранее отбывавший наказание вместе с Сычевым проиграл в карты 4 млн рублей и в декабре 2022 года обратился к нему с просьбой — помочь в решении долгового вопроса. В ответ получил согласие «порешать» вопрос в криминальных кругах за 2 млн рублей, при этом авторитет заявил, что деньги ему не нужны, а нужен новый автомобиль BMW. При этом, зная, что Гарипов занимается перепродажей автомобилей, предложил — продай мою Toyota Land Cruiser за 3 млн и добавь еще 2 млн на новый «крузак», Однако в действительности покупка нового BMW для Сычева обошлась в 5,7 млн рублей: за вычетом 3,3 млн рублей от продажи «крузака» Гарипову пришлось добавлять 2,4 млн, а потом еще 140 тысяч рублей.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Эпизод вымогательства на 1,3 млн рублей касается того же картежника. Силовики считают, что получив от Гарипова иномарку, Сычев через какое-то время потребовал от него еще 1,3 млн рублей, угрожал жизни и здоровью Гарипова и его близких.



Следователь Айрат Гиниятуллин просил оставить ранее неоднократно судимого фигуранта под стражей. Помощник прокурора Советского района Алина Яруллина ходатайство поддержала.

Пока судья находилась в совещательной комнате, Сычев успел пообщаться с женой.

При расследовании дела в отношении «положенца по Татарстану» Сергея Нейдерова Роман Сычев уже давал показания со словами, что вором в законе лично он не является.

Суд ходатайство удовлетворил — Сычева оставили в СИЗО минимум до 1 августа.