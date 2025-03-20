В Казани освободили фигурантов дела «бригады Джамая» — их полностью оправдали присяжные

Фото: Максим Платонов

Разгромный оправдательный вердикт накануне вынесла коллегия присяжных Приволжского суда Казани. Она признала невиновными в убийстве, покушении и вымогательстве всю пятерку обвиняемых по делу «бригады Джамая» — криминальной группировки. После чего суд освободил из-под стражи четырех оправданных, — сообщили «Реальному времени» участники процесса.

На свободу вышли Марат Гатиатуллин, Андрей Нейдеров, Виталий Фадеев и Олег Веселов. Ринату Хабибуллину отменили домашний арест.

В совещательной комнате народные судьи провели более трех часов, поскольку лишь по эпизоду о покушении их решение было единогласным — вина подсудимых не доказана, а по двум другим голоса разделились со значительным перевесом в пользу невиновности. Такой результат процесса защитники считают закономерным — объективных доказательств против подсудимых по давним преступлениям не было. В основу обвинения легли показания свидетелей, которые сами очевидцами событий не являлись.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Дело расследовалось сотрудниками Следкома по РТ. Обвинение утверждал первый заместитель прокурора Алексей Заика. В ходе процесса сторона обвинения настаивала на доказанности всех вменяемых преступлений, однако присяжные не поверили.

Напомним самый тяжкий эпизод данного дела. По версии силовиков, в 1992 году внутри ОПГ «Борисковские» образовалась группировка «бригада Джамая». А в мая 1993-го ее лидер Равиль Гатиятуллин (скончался в 2020-м, до начала суда) весной 2001 года приказал устранить представителя молодежной группировки «бригада Мансура» Дамира Сунгатуллина.

Как полагала сторона обвинения, жертву подпоил в ресторане и вывез на площадку швейной фабрики «Девон» один из группировщиков Алексей Куликов (на скамье подсудимых его нет). А там их встретили Гатиятуллин, Веселов и Андрей Нейдеров и вместе с подельником хладнокровно расстреляли пьяного, а затем закопали тело на территории фабрики.

Племяннику Джамая Марату Гатиятуллину вменяли покушение на убийство участника конкурирующей группировки Хайруллина в 1993 году. По версии следствия, Гатиятуллин подкараулил его в поселке Борисково и выстрелил несколько раз, однако потерпевший выжил.

Еще два эпизода данного дела были связаны с вымогательствами — 4,3 млн рублей у директора коммерческой фирмы за выход из проекта застройки многоквартирного дома в 2011 году и передачи генеральной доверенности на управление на Фермском шоссе у предпринимательницы в 2015-м. Первый из этих эпизодов в ходе процесса был прекращен за сроком давности.

Последствия оправдательного вердикта суд планирует обсудить в начале апреля. Приговор по этому делу пока не вынесен.