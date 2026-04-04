Мурашко: первый пациент, получивший вакцину против меланомы, чувствует себя хорошо

Известно, что мужчина был диагностирован с меланомой кожи в 2021 году и прошел хирургическое лечение

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил об успешном начале лечения пациента персонализированной вакциной «Неоонковак». Об этом передают РИА «Новости». По словам главы Минздрава, состояние 60-летнего пациента из Курской области, получившего препарат, стабильное, лечение будет продолжено.

Известно, что мужчина был диагностирован с меланомой кожи в 2021 году и прошел хирургическое лечение. В 2025 году заболевание затронуло лимфатические узлы, после чего пациенту провели повторную операцию в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии.

В настоящее время в образовательном центре «Сириус» проходит совещание разработчиков вакцины и врачей-клиницистов. Специалисты обсуждают перспективы дальнейшего развития технологии и ее применения в медицинской практике.

Ранее премьер‑министр России Михаил Мишустин заявил о планах включить российские вакцины от рака в программу обязательного медицинского страхования (ОМС). Ученые зарегистрировали вакцины для разных форм онкологических заболеваний.

