На строительство нового отделения больницы №18 в Казани выделили еще 285,9 млн рублей
На строительство приемно-диагностического отделения горбольницы №18 на улице Мавлютова в Казани выделили еще 285,9 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.
О строительстве трехэтажного здания площадью 4,3 тыс. кв. м на 150 посещений в сутки стало известно в феврале 2024 года — тогда на стройку направили 209,2 млн рублей.
Возведение приемно-диагностического отделения началось в августе прошлого года. В конце февраля 2025-го ГИСУ Татарстана сообщило, что специалисты завершают монолитные работы, кирпичную кладку стен, устройство окон. Ведутся работы по утеплению фасада, монтируются системы вентиляции, устанавливаются слаботочные сети, проводится электричество. Готовность объекта составляет 27%.
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