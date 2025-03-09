На строительство нового отделения больницы №18 в Казани выделили еще 285,9 млн рублей

На строительство приемно-диагностического отделения горбольницы №18 на улице Мавлютова в Казани выделили еще 285,9 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

О строительстве трехэтажного здания площадью 4,3 тыс. кв. м на 150 посещений в сутки стало известно в феврале 2024 года — тогда на стройку направили 209,2 млн рублей.

Возведение приемно-диагностического отделения началось в августе прошлого года. В конце февраля 2025-го ГИСУ Татарстана сообщило, что специалисты завершают монолитные работы, кирпичную кладку стен, устройство окон. Ведутся работы по утеплению фасада, монтируются системы вентиляции, устанавливаются слаботочные сети, проводится электричество. Готовность объекта составляет 27%.