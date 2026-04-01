Ксавьер Манфорд не смог присоединиться к УНИКСу — он все еще не прибыл в Казань

Ранее президент казанского клуба Евгений Богачев сообщил, что приезд баскетболиста планируется 1 апреля

Баскетболист Ксавьер Манфорд не смог присоединиться к УНИКСу 1 апреля, как об этом ранее сообщал президент казанского клуба Евгений Богачев для «Матч ТВ». По словам главного тренера команды Велимира Перасовича, он все еще не прибыл в Казань.

— Прежде всего, он должен прибыть, сейчас он пока не с нами. Как только прибудет, ему необходимо пройти медицинское обследование. И если все будет хорошо, он присоединится к нам, — рассказал Перасович.

Напомним, что 33-летнего комбогарда (баскетболиста, который имеет навыки атакующего и разыгрывающего защитников, — прим. ред. ) УНИКС подписал в разгар сезона, 26 марта.

Недавно он покинул израильский клуб «Хапоэль» из Холона из-за обострения политической ситуации в стране. Американский защитник продемонстрировал стабильные показатели в текущем сезоне: в 11 матчах Лиги чемпионов он набирал в среднем 13,7 очка, 3,5 подбора и 3,4 передачи, а также показал результативность в трехочковых бросках — 47,7%. При этом в сезоне 2024/25 игрок получил травму, выбившую его из игр на три месяца за «Венецию», с которой у него был контракт.



Игрок прибудет на смену защитнику Си Джей Брайсу, с которым клуб расторг контракт 18 марта.

