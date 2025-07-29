Казанский УНИКС подписал контракт с защитником Си Джей Брайсом

28-летний американец будет выступать за команду в течение одного сезона

Баскетбольный клуб УНИКС объявил о подписании контракта с защитником Си Джей Брайсом. 28-летний американец, ростом 196 см и весом 92 кг, будет выступать за команду в течение одного сезона, сообщили в пресс-службе команды.

Си Джей Брайс ранее играл в Греческой баскетбольной лиге. Его карьера началась в средней школе Норт-Мекленбург в Хантерсвилле, Северная Каролина, где он стал капитаном команды и был признан самым ценным игроком, набирая в среднем 24 очка и делая 7 подборов за игру.

После школы Брайс поступил в Университет Северной Каролины в Уилмингтоне, где за два сезона стал лидером команды. В своем последнем сезоне он был признан лучшим игроком Колониальной атлетической ассоциации и получил титул самого ценного игрока турнира CAA.

В 2018 году Брайс в университете в своем последнем сезоне набирал в среднем 13,3 очка, 6,2 подбора и 2,1 передачи за игру. Его профессиональная карьера началась в венгерском клубе Hübner Nyíregyháza BS, после чего он подписал контракт с Würzburg Baskets в Германии.

В 2023 году Брайс перешел в пермскую «Парму» из Лиги ВТБ, а затем подписал контракт с греческим АЕК в сентябре 2024 года.

Анастасия Фартыгина