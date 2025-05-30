Московские «сталкеры» получили условные сроки за кражу в казанском институте на 4 млн рублей

Фото: Михаил Захаров

Советский районный суд Казани вынес приговор четырем жителям Москвы, признанным виновными в краже в особо крупном размере из Института органической и физической химии им. Арбузова. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Татарстана. Молодые люди получили условные сроки лишения свободы до 4,5 года.

Как установило следствие, 8 сентября прошлого года обвиняемые, проникнув в здание института через окно, взломали двери кабинетов и похитили денежные средства, валюту и ценные предметы на общую сумму более 4 млн рублей. Похищенное имущество было поделено между участниками группы, после чего они вернулись в Москву.

Задержать злоумышленников в возрасте от 25 до 28 лет удалось по месту их жительства. В ходе обысков были изъяты около 3 млн рублей, ювелирные изделия, инструменты для взлома и другие вещественные доказательства.

В ходе следствия обвиняемые признались, что увлекаются сталкерством и диггерством. По их словам, они проникли в институт ради «спортивного интереса», однако не смогли устоять перед соблазном взломать сейфы.



Рената Валеева