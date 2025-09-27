Российские паралимпийцы снова будут выступать под национальным флагом

МПК снял все ограничения с Паралимпийского комитета страны

Фото: Максим Платонов

Международный паралимпийский комитет восстановил членство Паралимпийского комитета России после голосования 26 сентября в Сеуле. За полное восстановление ПКР проголосовали 91 делегат, против — 77. Об этом сказано в сообщении российского комитета.

МПК признал добросовестное выполнение ПКР всех уставных обязательств. Российские паралимпийцы теперь смогут выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и с гимном в таких видах спорта, как легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

При этом на текущем чемпионате мира по легкой атлетике в Индии российские спортсмены пока выступают в нейтральном статусе. ПКР продолжит работу по снятию оставшихся ограничений для всех российских атлетов. Комитет заявляет, что «это несправедливо и нарушает права российских атлетов».

— ПКР также предстоит серьезная работа, чтобы с наших атлетов, которые выступают в видах спорта, развиваемых другими международными спортивными федерациями, как можно быстрее были сняты все ограничения, и они получили возможность также полноценно выступать на международной спортивной арене, — сказано в сообщении российского комитета.

Ранее сообщалось, что Олимпиада-2026 может стать последней, где у России нейтральный статус.

Наталья Жирнова