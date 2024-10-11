В Казани из полицейского изолятора освобожден журналист Искандер Сираджи

Только что из изолятора временного содержания в Казани освободили задержанного двое суток назад журналиста и издателя Искандера Сираджи. Об этом «Реальному времени» сообщила его адвокат Талия Чернова.



По словам защитника, никаких следственных действий с Сираджи сегодня не проводилось. Однако он остается подозреваемым в сборе и распространении данных о частной жизни двух свидетелей уголовного дела Ибрагима Закиева — оправданного по вердикту присяжных Верховного суда Татарстана. У Закиева в деле — статус свидетеля.

Претензии упомянутых свидетелей и сотрудников Следкома по РТ связаны с публикацией 55-минутного видеообращения Искандера Сираджи к прокурору Татарстана по обстоятельствам уголовного преследования Закиева. В этом фильме публикуются фото и видео тех самых свидетелей Сабирова и Сафиуллина и цитируются их показания по уголовному делу — те, что оглашались в ходе открытого судебного процесса.

Ранее в изоляторе журналист объявил голодовку, считая незаконным свое уголовное преследование.