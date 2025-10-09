Новости экономики

Экономика

Татарстан представил Алексею Миллеру комплекс для испытания СПГ-компрессоров

12:56, 09.10.2025

Презентация состоялась в рамках Петербургского международного газового форума

Фото: предоставлено пресс-службой Минпромторга РТ

Вице-премьер Татарстана Олег Коробченко представил председателю правления ПАО «Газпром» Алексею Миллеру проект сборочно-испытательного комплекса для сверхмощных компрессоров СПГ, разработанный «Казанькомпрессормашем», сообщили в пресс-службе Минпромторга республики.

Презентация состоялась в рамках Петербургского международного газового форума, где раис Татарстана Рустам Минниханов и Алексей Миллер осмотрели стенды татарстанских предприятий.

предоставлено пресс-службой Минпромторга РТ

Комплекс, расположенный в Зеленодольске, является уникальным для России и предназначен для испытания всего модельного ряда компрессоров. Запуск комплекса намечен на декабрь, и Олег Коробченко пригласил Алексея Миллера посетить презентацию в январе.

  • Проект имеет стратегическое значение, поскольку позволит российской продукции успешно конкурировать на мировом рынке сжиженного природного газа.

Ранее Алексею Миллеру были представлены передвижной заправщик для техники на СПГ «КриоПАГЗ — 5000 СПГ» от «РариТЭК Холдинг» и новейшая техника КАМАЗа в газомоторном исполнении.

Анастасия Фартыгина

ЭкономикаПромышленностьОбществоВласть Татарстан

