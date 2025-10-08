Минниханов и Миллер ознакомились с новинками татарстанских предприятий на ПМГФ-2025

Оба посетили экспозицию ПАО «КАМАЗ», где их сопровождал гендиректор предприятия Сергей Когогин

Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер осмотрели стенды татарстанских предприятий, представленные на XIV Петербургском международном газовом форуме.

На уличной экспозиции вниманию Минниханова и Миллера был представлен передвижной заправщик для техники на СПГ «КриоПАГЗ — 5000 СПГ» от АО «РариТЭК Холдинг» (г. Набережные Челны). Этот заправщик предназначен для перевозки и заправки сжиженным природным газом (СПГ, метаном). Он оснащен системой учета заправки и выдачи газа, имеет возможность частичной заправки собственных емкостей, отличается автономностью работы и возможностью доставки газа в любых дорожных условиях.

Далее Минниханов и Миллер посетили экспозицию ПАО «КАМАЗ», где их сопровождал гендиректор предприятия Сергей Когогин.

КАМАЗ впервые продемонстрировал новый туристический автобус КАМАЗ-52229, работающий на компримированном природном газе. Новинка, разработанная инженерами КАМАЗа в сотрудничестве со специалистами ПАО «Газпром», относится к новейшему поколению А5 и рассчитана на 47 мест.

Помимо автобуса, машиностроительная компания представила и другую новейшую автотехнику в газомоторном исполнении, включая две серийные усовершенствованные модификации передвижной мастерской КАМАЗ-62501 (предназначенные для проведения аварийно-восстановительных и плановых ремонтных работ), седельные тягачи новейшего поколения КАМАЗ-54901, работающие на КПГ и СПГ, а также газодизельную версию гоночного грузовика команды «КАМАЗ-мастер» — КАМАЗ-43509.

Ранее Минпромторг Татарстана показал стенд республики на ПМГФ-2025. Регион представлен сразу на трех площадках.



Рената Валеева