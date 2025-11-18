«Газпром тех» стал основным акционером производителя люксовых автомобилей Aurus
Сделка могла составить порядка 12-13 млрд рублей
Дочерняя компания «Газпрома», «Газпром тех», приобрела контрольный пакет (51%) отечественного производителя автомобилей класса люкс Aurus. Сделка, по оценкам источников, могла составить порядка 12—13 млрд рублей и состоялась летом 2025 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с акционерами компании, а также собеседника в крупном автоконцерне.
По информации издания, «Газпром тех» получил долю в Aurus, которая до декабря 2024 года принадлежала арабскому фонду Tawazun (36%), а затем была передана российской компании «Дедал». Помимо этого, дочерняя компания «Газпрома» приобрела часть пакета государственного института ФГУП НАМИ.
На данный момент перечень акционеров Aurus скрыт. До указанных сделок, помимо 36% Tawazun (позднее «Дедал»), ФГУП НАМИ владел 63,5% акций Aurus, а оставшиеся 0,5% принадлежали компании «Хит моторз рус», которую возглавляет бывший генеральный директор «Москвича» Ханс-Петер Мозер.
«Ведомости» также отмечают, что еще в конце 2023 года обсуждалась возможность вхождения «Газпрома» в капитал Aurus с долей до 40%. Теперь же «Газпром тех» стал мажоритарным акционером отечественного бренда, выпускающего автомобили представительского класса.
10 сентября бывший руководитель авиационного холдинга «Яковлев» Андрей Богинский занял пост генерального директора компании Aurus.
