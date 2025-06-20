IT-эксперт рассказал, как проверить свои данные и защитить аккаунты

Фото: Артем Дергунов

В свете недавних сообщений об утечке личных данных важно оставаться спокойным и принять меры для защиты своих аккаунтов. Юрий Силаев, заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА, поделился рекомендациями по проверке утечки логинов и паролей, пишет RT на русском.

Первым шагом, по словам эксперта, является проверка, затронуты ли ваши учетные записи. Для этого стоит воспользоваться сервисом Have I Been Pwned, который позволяет узнать, фигурирует ли ваша электронная почта в списках утекших данных. Если проверка покажет, что ваши данные скомпрометированы, следует немедленно сменить пароли для важных сервисов.

— Особое внимание стоит уделить электронной почте, банковским приложениям, соцсетям и облачным хранилищам, — уточнил Силаев.

Эти аккаунты требуют максимальной защиты, так как их компрометация может привести к серьезным последствиям.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Следующий шаг — активация двухфакторной аутентификации для всех значимых учетных записей.

— Специализированные приложения-аутентификаторы или аппаратные ключи безопасности надежнее СМС-кодов, — добавил он.

Также важно проверить историю входов и список активных сеансов в настройках безопасности.

Для долгосрочной защиты стоит пересмотреть подход к управлению паролями. Установка менеджера паролей поможет генерировать и хранить сложные комбинации, а также своевременно их обновлять.

— В ближайшие недели следует проявлять бдительность к фишинговым атакам, число которых увеличится на фоне новостей об утечке, — подытожил эксперт.

Анастасия Фартыгина