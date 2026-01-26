41% казанцев сталкивались с абьюзом на работе

Чаще всего психологическое давление исходит от руководства, женщины и сотрудники 35–45 лет подвержены ему больше остальных

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию, 41% экономически активных жителей Казани сталкивались с абьюзом со стороны руководства, а 29% — со стороны коллег. Женщины чаще мужчин сообщают о психологическом давлении как со стороны начальства (47% против 37%), так и команды (29% против 25%). Об этом свидетельствует исследование SuperJob предоставленное «Реальному времени».

Наиболее уязвимой, по сравнению с другими возрастными группами, оказалась категория 35—45 лет. Абьюз со стороны руководства отмечали 46% респондентов такого возраста, со стороны коллег — 39%. По мнению исследователей, это связано с высокой активностью указанной возрастной группы на рынке труда.

Работники с высшим образованием чаще сталкивались с негативным поведением руководства (45%), тогда как от неподобающего поведения коллег страдают преимущественно сотрудники со средним профессиональным образованием (35%).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Основные формы абьюза со стороны руководства включают психологическое давление и самодурство (по 30% упоминаний). Прямые нарушения трудового законодательства, такие как принуждение к сверхурочной работе, неоплачиваемый труд или задержки зарплаты, считают абьюзом 27% респондентов. Публичное унижение отмечают 23%, игнорирование и высокомерие — 19%, необоснованные придирки — 15%.

Среди негативного поведения коллег лидируют необоснованные придирки (37%), токсичная атмосфера в коллективе (28%) и психологическое давление (23%). Также респонденты отмечают действия, подрывающие репутацию и изолирующие сотрудника, включая публичную критику (23%) и распространение сплетен (16%).

58% казанцев считают, что при токсичном поведении руководителя стоит увольняться сразу; в случае давления со стороны коллег так поступили бы 45%. Женщины и представители возраста 35—44 года чаще склонны к радикальным действиям. Люди со средним профессиональным образованием поддерживают увольнение чаще, чем с высшим, а лица с доходом от 150 тысяч рублей в месяц более склонны уходить из-за начальства, но реже из-за коллег.

Ариана Ранцева