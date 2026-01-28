Новости общества

12:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Генконсульство Индии, которое открылось в Казани в ноябре, расположится в отеле «Мираж»

11:59, 28.01.2026

Информация появилась сайте департамента государственного протокола МИД России

Генконсульство Индии, которое открылось в Казани в ноябре, расположится в отеле «Мираж»
Фото: взято с сайта tatarstan.ru

Согласно данным на сайте департамента государственного протокола МИД России, генеральное консульство Индии в Казани разместилось в здании гостиницы «Мираж», расположенной на улице Московской, дом 5.

Новое дипломатическое представительство Индии было открыто в Казани в ноябре в формате онлайн-трансляции из Москвы. Со стороны Татарстана на церемонии присутствовал помощник раиса республики Газинур Бакиров. Он напомнил, что в Казани работает уже с десяток различных консульств.

Недавно Рустам Минниханов встретился с главой инвестпалаты бизнеса Индии. Стороны обсудили торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

Читайте также