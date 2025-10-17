Новости общества

В Чистополе выставили на торги исторический дом за 1 рубль

12:38, 17.10.2025

Здание расположено по адресу улица Толстого, 81

В Чистополе выставили на торги исторический дом за 1 рубль
Фото: скриншот с сайта «Наследие.Дом.РФ»

В Чистополе на аукцион за 1 рубль выставлен объект культурного наследия — дом, где в 1941—1943 годах проживали известные писатели Константин Тренев и Петр Павленко. Здание расположено по адресу улица Толстого, 81, сказано на сайте ДОМ.РФ.

По условиям торгов, новый владелец ОКН будет обязан выполнить комплекс работ по восстановлению здания. В перечень мероприятий входят противоаварийные работы, реставрация исторического памятника и приспособление дома под современное использование.

скриншот с сайта Яндекс.карты

В настоящее время дом находится в неудовлетворительном состоянии, его начальная цена составляет 1 рубль. Потенциальные покупатели могут подать заявки на участие в конкурсе до 13 ноября.

Ранее сообщалось, что бизнес сможет получить 15 млрд рублей льготных денег на реставрацию ОКН.

Наталья Жирнова

ОбществоИсторияКультура Татарстан

