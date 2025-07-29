Новый терминал аэропорта Казани обойдется в 20 млрд рублей
Такие данные озвучил глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов
Инвестиционный проект по созданию нового терминала международного аэропорта Казани обойдется в 20 млрд рублей. Такие данные озвучил на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) РТ глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов.
Планируемая пропускная способность терминала составит более 5,7 млн пассажиров в год. Как сообщали СМИ, сдать объект планируют до конца следующего года.
23 июля вице-премьер Виталий Савельев и глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрели ход строительства нового терминала казанского аэропорта. Сегодня воздушная гавань обслуживает 83 направления: 51 маршрут внутри страны и 32 международных рейса. Примечательно, что пропускная способность аэропорта составляет 2,5 млн пассажиров в год, однако уже в 2023 году этот показатель был превышен вдвое. За 2024 год аэропорт обслужил 5,3 миллиона пассажиров, что на 3,8% больше показателей предыдущего года.
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