Новый терминал аэропорта Казани обойдется в 20 млрд рублей

Такие данные озвучил глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов

Фото: Максим Платонов

Инвестиционный проект по созданию нового терминала международного аэропорта Казани обойдется в 20 млрд рублей. Такие данные озвучил на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) РТ глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов.

Планируемая пропускная способность терминала составит более 5,7 млн пассажиров в год. Как сообщали СМИ, сдать объект планируют до конца следующего года.

23 июля вице-премьер Виталий Савельев и глава Татарстана Рустам Минниханов осмотрели ход строительства нового терминала казанского аэропорта. Сегодня воздушная гавань обслуживает 83 направления: 51 маршрут внутри страны и 32 международных рейса. Примечательно, что пропускная способность аэропорта составляет 2,5 млн пассажиров в год, однако уже в 2023 году этот показатель был превышен вдвое. За 2024 год аэропорт обслужил 5,3 миллиона пассажиров, что на 3,8% больше показателей предыдущего года.

Галия Гарифуллина