Вратарь «Ак Барса» Мифтахов раскрыл причину драки с голкипером «Торпедо»

Фото: Динар Фатыхов

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов объяснил причину своей драки с голкипером «Торпедо» Иваном Кульбаковым. Потасовка случилась во время послематчевого рукопожатия игроков.

Мифтахов утверждает, что заступился за партнера по команде нападающего Никиту Дыняка.

— Мне не понравился эпизод, где Никита Дыняк получил от Ивана Кульбакова неприятный удар клюшкой. Меня это подстегнуло, задал ему вопросы. Дальше уже личное, — сказал Мифтахов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Инцидент с дракой случился после завершения матча в Казани. Мифтахов схлестнулся с Кульбаковым, а разнимать их пришлось запасным вратарям Тимуру Билялову и Ивану Бочарову.

«Ак Барс» разгромно проиграл «Торпедо» в Казани со счетом 1:5. Команда Анвара Гатиятулина прервала пятиматчевую победную серию в КХЛ.

Зульфат Шафигуллин