Вратарь «Ак Барса» Мифтахов раскрыл причину драки с голкипером «Торпедо»
Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов объяснил причину своей драки с голкипером «Торпедо» Иваном Кульбаковым. Потасовка случилась во время послематчевого рукопожатия игроков.
Мифтахов утверждает, что заступился за партнера по команде нападающего Никиту Дыняка.
— Мне не понравился эпизод, где Никита Дыняк получил от Ивана Кульбакова неприятный удар клюшкой. Меня это подстегнуло, задал ему вопросы. Дальше уже личное, — сказал Мифтахов.
Инцидент с дракой случился после завершения матча в Казани. Мифтахов схлестнулся с Кульбаковым, а разнимать их пришлось запасным вратарям Тимуру Билялову и Ивану Бочарову.
«Ак Барс» разгромно проиграл «Торпедо» в Казани со счетом 1:5. Команда Анвара Гатиятулина прервала пятиматчевую победную серию в КХЛ.
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