Татарстан вышел на положительные результаты в оздоровлении Волги

Из 15 проверяемых объектов 12 уже соответствуют нормам, а по двум объектам ожидается подтверждение выхода на нормативы

Фото: Динар Фатыхов

В правительстве Татарстана прошло совещание по работе очистных сооружений. В нем участвовали министры России и республики. Совещание прошло в формате видео-конференц-связи с подключением всех регионов России.

В обсуждении приняли участие первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин, министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков и министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин. Перед началом совещания участники посетили ключевые объекты, включая БОСК в Казани.

Первый вице-премьер республики Рустам Нигматуллин сообщил об успехах в работе очистных сооружений на Волге, которые входят в федеральный проект «Оздоровление Волги». Из 15 проверяемых объектов 12 уже соответствуют нормам, а по двум объектам ожидается подтверждение выхода на нормативы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

За последние годы в Татарстане построили и обновили 13 очистных сооружений, расположенных в Волжском бассейне, в том числе и в Казани. После ремонта очистных сооружений в столице РТ улучшилась экология для более чем 2,3 млн жителей региона, хотя ранее город входил в топ-200 загрязнителей реки.



Ранее, в мае, в России было выявлено 1 471 нарушение в области экологии на Волге.

Наталья Жирнова