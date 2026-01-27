В Казани определили «Мисс Татарстан — 2026» — ей стала 18-летняя Амира Шарипова

Титул «Мисс Казань — 2026» забрала 20-летняя Евгения Петрова

Фото: Динар Фатыхов

Накануне в Театре Камала в Казани состоялся финал XXVIII Республиканского конкурса красоты. Главной победительницей «Мисс Татарстан — 2026» стала 18-летняя Амира Шарипова из Нижнекамска, которая теперь представит республику на конкурсе «Мисс Россия». Титул «Мисс Казань» завоевала 20-летняя Евгения Петрова.

В конкурсе приняли участие 30 девушек из разных городов Татарстана в возрасте от 15 до 23 лет. Мероприятие было посвящено восточной тематике и прошло в формате масштабного шоу с элементами мюзикла. Мероприятие включало в себя выступление известного певца TONY, мужского балета «Казан» и народной артистки Татарстана Эльмиры Калимуллиной. Подробнее — в фоторепортаже.

«Реальное время» в преддверии конкурса «заглянуло» за кулисы шоу и пообщалось с организаторами, режиссером-постановщиком и композитором конкурса. Подробнее — в материале.



Наталья Жирнова