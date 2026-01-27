Итоги конкурса «Мисс Татарстан — 2026» подвели в театре Камала

В театре Камала прошел яркий финал конкурса «Мисс Татарстан — 2026», посвященный восточной культуре. Победительницей стала 18-летняя Амира Шарипова из Нижнекамска, а титул «Мисс Казань» завоевала 20-летняя Евгения Петрова. В грандиозном шоу, напоминающем мюзикл, 30 участниц продемонстрировали стилизованные костюмы, дефиле в купальниках с восточными элементами и отвечали на каверзные вопросы жюри. Теперь Амире предстоит представить республику на конкурсе «Мисс Россия».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.