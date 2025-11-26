В Казани убрали более 150 незаконных торговых точек за 10 месяцев

Эффективность работы повысилась за счет взыскания расходов на демонтаж

Фото: Олег Тихонов

В Казани за период с января по октябрь текущего года было демонтировано 158 незаконных нестационарных объектов торговли (НТО). Это на 30 конструкций больше, чем за аналогичный период прошлого года. Также изъято 53 автофургона, что превышает показатели 2024 года, когда было изъято 36 единиц, сообщили в пресс-службе мэрии.



Эффективность работы повысилась за счет взыскания расходов на демонтаж, перемещение и хранение незаконных конструкций. В бюджет города уже поступило более 3 млн рублей, как по судебным решениям, так и в добровольном порядке.

На сегодняшний день в Казани действует схема, предусматривающая 691 место для размещения круглогодичных НТО, заключено 449 договоров с предпринимателями. Объекты, не входящие в эту схему, считаются незаконными. При этом отмечается тенденция к сокращению общего числа НТО, что связано с ростом числа стационарных торговых объектов, подчеркнули в Комитете.

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Татарстану пресекли оборот санкционной продукции в одной из торговых точек Казани. В ходе проверки было изъято и впоследствии уничтожено более 24 кг сыра, произведенного в Нидерландах, Италии, Франции, Германии и Ирландии.



Рената Валеева