Оборот розничной торговли Татарстана за 9 месяцев составил 1,29 трлн рублей

За месяц эта сумма увеличилась почти на 155 млрд рублей

Фото: Мария Зверева

Оборот розничной торговли Татарстана за 9 месяцев составил 1,294 трлн рублей. Это на 155 млрд рублей больше, чем в августе текущего года — 1,139 трлн. Такие данные приводятся в сборнике Росстата «Социально-экономическое положение России».

Республика остается лидером по этому показателю по ПФО. На втором месте располагается Башкирия — ее оборот составил 1,214 трлн рублей. Третьим лидером по обороту является Нижегородская область — 1,038 трнл рублей. Такой топ-3 сохранился с прошлого месяца.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Всего за девять месяцев текущего года объем продаж розничной торговли по ПФО составляет 7,83 трлн рублей. Лидерами по данному показателю во всей стране стали Москва и Московская область: вместе у них 9,11 трлн рублей оборота.

Наталья Жирнова