Марат Каримов назначен замминистра Минсельхоза Татарстана

Он будет курировать инженерно-техническое обеспечение АПК

Фото: предоставлено пресс-службой АИР

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Татарстана назначен новый заместитель министра — Марат Каримов. Он будет курировать работу отдела инженерно-технического обеспечения агропромышленного комплекса, а также вопросы технического перевооружения и охраны труда.

Каримов окончил Казанский государственный аграрный университет по специальности «экономист-менеджер» по направлению «Экономика и управление на предприятии агропромышленного комплекса».

С 2006 года он работал в сфере агропромышленного комплекса, занимая различные должности в ООО «Сервис-Агро», ООО «DuPont» и ООО «Натуральный продукт». С 2019 года Каримов возглавлял ООО «Агрофирма «Кырлай» в должности генерального директора.

Представляя нового заместителя министра коллективу, первый заместитель министра Ленар Гарипов сообщил, что в 2023 году Каримов был включен в кадровый резерв раиса Республики Татарстан.

Ариана Ранцева