Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
У него есть имущество в России более чем на 60 млн рублей
Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет. Такое решение принято в интересах национальной безопасности страны, сообщил источник РИА «Новости».
По словам собеседника агентства, Сабуров отмывал деньги, заработанные в России, через посредников.
ТАСС говорит, что дело в критике СВО, а также «нарушениях миграционного и налогового законодательства».
Также сообщается, что комик владеет в России имуществом на сумму более 60 млн рублей.
