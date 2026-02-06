Новости общества

16:35 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

10:40, 06.02.2026

У него есть имущество в России более чем на 60 млн рублей

Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Фото: скриншот из видео «Нурлан Сабуров - Сольный стендап-концерт «Принципы»» с канала «Нурлан Сабуров»

Комику Нурлану Сабурову запрещен въезд в Россию сроком на 50 лет. Такое решение принято в интересах национальной безопасности страны, сообщил источник РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, Сабуров отмывал деньги, заработанные в России, через посредников.

ТАСС говорит, что дело в критике СВО, а также «нарушениях миграционного и налогового законодательства».

Также сообщается, что комик владеет в России имуществом на сумму более 60 млн рублей.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также