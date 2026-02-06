Новости общества

Завод «Белый Кремль» в Чистополе перешел во владение «Бочкарева»

10:50, 06.02.2026

Предприятие два года работало с убытками

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Пивоваренный завод «Белый Кремль», расположенный в Чистополе, утратил статус самостоятельного юридического лица. Соответствующие сведения были внесены в систему «СПАРК» 2 февраля.

АО «Пивоварни Бочкарев» приобрело предприятие у «Татспиртпрома» в конце 2023 года. В том же году «Белый Кремль» был зарегистрирован как отдельное юридическое лицо.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», на протяжении двух лет завод работал с убытками. По итогам 2023 года чистый убыток составил 210 млн рублей, в 2024 году — 346,6 млн рублей.

При этом выручка предприятия за указанный период увеличилась с 868 млн до 4,7 млрд рублей.

Ариана Ранцева

Общество Татарстан

