Трамп пригласил Филиппины войти в «Совет мира» по Газе

Манила изучает возможный вклад в работу структуры и примет решение в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп направил властям Филиппин приглашение присоединиться к «Совету мира», созданному для урегулирования ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил посол республики в Вашингтоне Хосе Мануэль Ромуальдес, пишет ТАСС.

По его словам, Трамп передал ему личное письмо, адресованное президенту Филиппин Фердинанду Маркосу — младшему с предложением о вступлении страны в организацию. Заявление дипломата приводит телеканал NewsWatch Plus Philippines.

Ромуальдес отметил, что решение по вопросу участия Манилы в «Совете мира» будет принято в ближайшие недели. В настоящее время филиппинские власти анализируют возможные формы своего вклада в работу структуры.

22 января представители 19 государств подписали устав «Совета мира» на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Президент США заявил, что к организации присоединились и другие страны.

Ранее «Реальное время» писало, что «Совет мира», созданный для сектора Газа, может действовать и в других регионах при необходимости.

Ариана Ранцева