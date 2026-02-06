Минземимущество Татарстана назвало лидеров в управлении имуществом и землями

Рейтинг оценивал эффективность работы районов по 11 ключевым направлениям.

Фото: Максим Платонов

Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана представило результаты оценки работы муниципальных образований за 2025 год. Эксперты проанализировали эффективность управления земельными и имущественными ресурсами по 11 ключевым направлениям.

Лучшими в рейтинге признаны три муниципальных района республики. Абсолютным лидером стал Атнинский район, показавший максимальный результат в 45 баллов. Второе место занял Сабинский район с показателем 44,18 балла, а замкнул призовую тройку Алексеевский район, набравший 38,90 балла.

Оценка проводилась по широкому спектру показателей: от эффективности поступлений в бюджет до работы с неиспользуемыми площадями, от оформления земельных участков для многодетных семей до управления муниципальным имуществом. Особое внимание уделялось вопросам задолженности по арендной плате и внесению данных в Единый государственный реестр недвижимости.

В свою очередь, в антилидерах оказались Рыбно-Слободский, Дрожжановский, Агрызский, Тукаевский, Нижнекамский и Альметьевский районы.

Большинство муниципалитетов продемонстрировали результаты в диапазоне от 25 до 35 баллов. Такая статистика говорит о достаточно равномерном уровне работы районов, хотя и с заметными различиями в эффективности управления ресурсами.

Дмитрий Зайцев