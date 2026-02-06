В Красноярске уволили директора школы, где ученица напала на детей

Управление образования сообщило об увольнении директора

Управление образования администрации Красноярска приняло решение об увольнении директора школы № 153, где 4 февраля произошли поджог и нападение на нескольких учеников. Об этом пишет «Интерфакс».

В управлении уточнили, что в настоящее время продолжается служебная проверка, однако кадровое решение уже принято и руководитель образовательного учреждения освобождена от занимаемой должности.

4 февраля в Красноярске была задержана восьмиклассница, подозреваемая в поджоге в школе №153 и нападении на учащихся. В результате происшествия госпитализированы пятеро детей: трое доставлены в ожоговый центр краевой больницы, еще двое с травмами средней степени тяжести — в больницу №20.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 293 (халатность), а также ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).



Ариана Ранцева