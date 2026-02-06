За сутки с улиц Казани вывезли 35,4 тыс. тонн снега
С начала сезона с улиц города вывезено свыше 720 тыс. тонн осадков
За прошедшие сутки с улиц Казани вывезли 35,4 тыс. тонн снега. В уборке были задействованы 1081 единица специальной техники и 655 работников дорожных служб, сообщает мэрия.
Для обработки проезжей части и тротуаров использовали 338 тонн противогололедных материалов, включая 86 тонн реагентов и 253 тонны песко-соляной смеси.
6 февраля работы по содержанию улично-дорожной сети продолжаются в усиленном режиме. В дневное время планируется задействовать 582 единицы техники и 571 дорожного рабочего.
С начала зимнего сезона — 2025/2026 с городских улиц вывезено 720,2 тыс. тонн снега. На обработку дорог за этот период израсходовано 46 тыс. тонн противогололедных материалов.
Ранее «Реальное время» писало, что в Казани эвакуировали почти 900 автомобилей из‑за снегопадов.
