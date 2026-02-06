Валентина Матвиенко назвала Армению естественным стратегическим партнером России

В ходе встречи обсуждались подвижки в решении ранее неурегулированных вопросов

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Национального собрания Армении Аленом Симоняном, на которой стороны обсудили перспективы межпарламентского взаимодействия, сообщил Совет Федерации в своем телеграм-канале.

Матвиенко отметила, что парламентарии России и Армении находятся в постоянном контакте, а тон сотрудничеству, по ее словам, задают президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Она также заявила, что Армения остается стратегическим партнером России.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что Россия подтверждает статус надежного торгово-экономического и инвестиционного партнера Армении, и указала на важную роль парламентов в урегулировании спорных вопросов.

Ален Симонян сообщил о заинтересованности Национального собрания Армении в развитии диалога и взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям в долгосрочной перспективе.

Стороны высоко оценили деятельность Комиссии по межпарламентскому сотрудничеству. Заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев проинформировал о работе комиссии за семь лет и сообщил о планируемом очередном заседании в Сочи.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В ходе встречи обсуждались подвижки в решении ранее неурегулированных вопросов, включая проекты соглашений по межрегиональному и межмуниципальному сотрудничеству, а также инициативы по расширению гуманитарных, культурных и образовательных связей.

Общаясь с журналистами, Матвиенко назвала встречу конструктивной и сообщила о готовности российских парламентариев принять участие в качестве наблюдателей на парламентских выборах в Армении в случае получения приглашения.

Ариана Ранцева