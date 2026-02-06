В Госдуме усомнились в бюджетной поддержке «Самолета»

Депутаты говорят о реструктуризации, а не о прямом финансировании

Фото: Динар Фатыхов

Поддержка девелоперу «Самолет», обратившемуся в правительство, вряд ли будет предоставлена за счет бюджетных средств. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в эфире «Радио РБК».

По его словам, возможны иные механизмы помощи, например реструктуризация долга, в том числе с использованием ценных бумаг. Аксаков подчеркнул, что речь может идти не о прямом финансировании, а о содействии в проведении процедур по оздоровлению компании.

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по бюджету Виктор Селиверстов отметил, что сумма в 50 млрд рублей сопоставима с годовым бюджетом небольшого или среднего региона, и свободных средств для такого рода поддержки нет.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что бюджет не располагает возможностями для поддержки бизнеса, даже системно значимого. Вместе с тем она подчеркнула, что в случае банкротства крупного застройщика обязательства по защите дольщиков могут лечь на государство.

Ариана Ранцева