Воспитателям из Бугуруслана выплатят по 500 тыс. рублей

Педагогов поощрят за действия во время нападения на детский сад

Воспитатели детского сада в городе Бугуруслане Оренбургской области получат по 500 тыс. рублей за действия во время нападения на учреждение мужчины с ножом. Об этом пишет RT.

По его словам, по поручению главы региона мэр Бугуруслана Дмитрий Дьяченко провел встречу с педагогами, которые накануне противостояли вооруженному нападавшему.

Как уточнил губернатор, помимо воспитателя Лии Галеевой, в защите детей участвовала музыкальный работник Людмила Платонова. Она удерживала дверь помещения до прибытия экстренных служб, где удалось запереть нападавшего.

Глава региона отметил, что педагоги будут представлены к награде. Кроме того, принято решение о выплате каждой из них денежной премии в размере 500 тыс. рублей.



Ариана Ранцева