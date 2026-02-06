В Татарстане резко увеличилась доля отказов по POS-кредитам — +7,8 п.п. в декабре 2025

В декабре 2025 года показатель увеличился на 7,8 п.п. по сравнению с прошлым годом

Фото: Максим Платонов

Доля отказов по заявкам на POS-кредиты (товарные кредиты) в декабре 2025 года увеличилась на 6,7 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составила 88,2%. Годом ранее показатель находился на уровне 81,5%, пишет ТАСС.

По сравнению с ноябрем 2025 года доля отказов, напротив, сократилась на 1,2 п.п. — с 89,4% до 88,2%.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Среди 30 регионов — лидеров по количеству поданных заявок на товарные кредиты наибольшие доли отказов в декабре были зафиксированы в Краснодарском крае (89,5%), Ставропольском крае (89,2%), Ростовской области (88,7%), Волгоградской области (88,4%) и Омской области (88,3%).

Наименьшие доли отказов в топ-30 регионов отмечены в Приморском крае (83,5%), Удмуртской Республике (85,3%), Хабаровском крае (85,9%), Санкт-Петербурге (86,3%) и Нижегородской области (86,3%). В Москве показатель составил 86,4%.

Наиболее существенный рост доли отказов по сравнению с декабрем 2024 года зафиксирован в Удмуртской Республике (+8,5 п.п.), Воронежской области (+8,4 п.п.), Самарской области (+8,3 п.п.), Белгородской области (+8,1 п.п.), а также в Республике Татарстан (+7,8 п.п.). В Москве показатель вырос на 6,6 п.п., в Санкт-Петербурге — на 5,8 п.п.

В НБКИ отметили, что одобрение товарных кредитов в конце года стабилизировалось, однако остается на низком уровне из-за ограничений по кредитованию заемщиков с высокой долговой нагрузкой и недостаточного снижения ключевой ставки для возвращения на рынок большинства заемщиков с хорошим кредитным качеством.

Ранее «Реальное время» писало, что Татарстан занял 16-е место по кредитному рейтингу жителей.



Ариана Ранцева