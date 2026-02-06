С башней Сююмбике: Татарстан потратит около 5 миллионов на демонстрацию турпотенциала

Для деловых встреч на территории стенда организуют специальные зоны

Госкомитет Татарстана по туризму готовится к участию в крупнейшей туристической выставке MITT, которая пройдет с 11 по 13 марта 2026 года в подмосковном МВЦ «Крокус Экспо».

Татарстан представит впечатляющий выставочный стенд площадью 100 квадратных метров. На его создание и оформление будет потрачено почти 5 миллионов рублей.

Особенностью стенда станет уникальный арт-объект в виде знаменитой падающей башни Сююмбике. Конструкция будет включать несколько уровней с подсветкой и станет центральным элементом экспозиции.

В оформлении предусмотрены современные светодиодные системы освещения, подвесные декоративные конструкции и живые растения. Стенд будет оснащен всем необходимым для комфортной работы: телевизорами, кофе-машиной, кулером и удобной мебелью.

Для деловых встреч на территории стенда организуют специальные зоны: открытую и закрытую переговорные комнаты. Также будет предусмотрено подсобное помещение для хранения материалов.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что Крупнейшие гостиничные сети отключили продажи через «Яндекс Путешествия».

Дмитрий Зайцев