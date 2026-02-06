От «Агаты Кристи» до «Кар‑Мэн»: аналитики назвали самые популярные каверы

Лидером рейтинга стал кавер на песню «Алешка» группы «Руки Вверх!» в исполнении Леши Свика

Фото: Людмила Губаева/сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Наибольший интерес к переосмысленным хитам пользователи проявили в 2024 году — на этот год пришлось 38% всех прослушиваний каверов за трехлетний период. В 2026 году доля таких прослушиваний составила 32%, а в 2025 году — 30%, сообщили «Реальному времени» в сервисе «КИОН Музыка».

Лидером рейтинга стал кавер на песню «Алешка» группы «Руки Вверх!» в исполнении Леши Свика. Именно эта версия трека оказалась самым востребованным синглом в категории каверов. Примечательно, что каждое второе прослушивание этого кавера приходилось на аудиторию миллениалов (25—41 год).

На втором месте — группа NLO с новой версией трека «Я полюбила бандита» от группы «Краски». Третью строчку заняли Swanky Tunes, переосмыслившие композицию «Как на войне» группы «Агата Кристи». Четвертое место досталось Антону Токареву за свежее звучание песни «Ночь» Андрея Губина. Пятую позицию заняла певица Krila с кавером на хит группы «Чи‑Ли» «Сердце».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Далее в топ‑10 вошли:

KAYA с версией песни «Вот и лето прошло»;

Люся Чеботина, представившая новую интерпретацию хита Лолиты «Пошлю его на»;

polikarpova с переосмыслением трека «Тополиный пух» группы «Иванушки International»;

BITTUEV совместно с NANSI & SIDOROV, обратившиеся к песне Александра Серова «Как быть»;

Dj Mos с кавером на «Лондон, гуд бай» группы «Кар‑Мэн».

Анализ аудитории показал, что каверы чаще слушают мужчины — на них приходится 68% прослушиваний за первый месяц 2026 года. Среди возрастных групп лидируют миллениалы: на их долю выпадает 49% всех проигрываний. Поколение Х (42–58 лет) демонстрирует вовлеченность на уровне 36%, бумеры (59–81 год) — 11%. Наименьший интерес к каверам проявляют зумеры (14–24 года) — их доля составляет всего 5%.

Рената Валеева