IT-компании стали массово отказываться от джунов

Одна из главных причины заключается в долгой самоокупаемости начинающих специалистов в эпоху оптимизации процессов в IT-бизнесе

Фото: Артем Дергунов

IT-компании стали массово отказываться от джунов. Эксперты отмечают, что пандемия COVID-19 спровоцировала массовый приток новичков в IT-сферу: многие люди прошли краткосрочные онлайн-курсы и получили новую специальность, однако сейчас их профессиональные навыки не соответствуют ожиданиям работодателей.

По словам HR-директора компании «Технократия» Екатерины Мурзиной, сейчас бизнес изменил приоритеты и сосредоточился на максимальной эффективности при минимальных затратах.

Мурзина отмечает, что современные компании предпочитают опытных специалистов, способных быстро приносить пользу. Начинающие разработчики (джуны) достигают самоокупаемости минимум через год работы, что не устраивает большинство работодателей. Ситуация усугубляется изменением характера проектов. Сейчас компании в основном занимаются оптимизацией существующих процессов и решением технически сложных задач, требующих значительного опыта.

Наталья Жирнова