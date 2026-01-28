На IT-рынке растет спрос на практические навыки специалистов

Лидером среди востребованных навыков стал SQL, который упоминается в 12% всех IT-вакансий

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Исследование hh.ru показало существенные изменения в требованиях работодателей к IT-специалистам. В третьем квартале 2025 года компании все больше внимания уделяли практическим умениям и технологическому опыту кандидатов.

Технологический стек стал ключевым фактором при подборе персонала. Лидером среди востребованных навыков стал SQL, который упоминается в 12% всех IT-вакансий. Второе место занимает Linux с долей 9%, за ним следует Python — 8%. Знания PostgreSQL требуются в 7% вакансий, как и навыки аналитического мышления. В 6% предложений о работе востребованы специалисты с опытом в технической поддержке, владением Git, навыками деловых коммуникаций и работы с большими данными.

Эксперты рынка отмечают растущую значимость практических навыков.

— Чтобы не отставать и расширять свои карьерные перспективы, важно системно инвестировать в развитие хард-скилов. Если вы уже владеете этими навыками, обязательно подтверждайте их актуальность, — отметила руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru Марина Дорохова.

Наталья Жирнова