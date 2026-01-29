В Татарстане на каждую IT-вакансию претендует 32 джуна

В республике, как и по всей России, наблюдается острый дефицит специалистов высокого уровня квалификации

Согласно данным платформы hh.ru, в 2025 году IT-рынок Татарстана демонстрирует заметный дисбаланс в сфере найма сотрудников. Так, на каждую открытую вакансию ориентированную на начинающих специалистов [джунов], претендуют порядка 32 кандидатов.

Однако основной кадровый голод испытывают компании именно в сегментах более квалифицированных работников. Наиболее острым является дефицит профессионалов высокого уровня квалификации — сеньоров, чуть меньше нехватка специалистов среднего звена — мидлов.

Примечательно, что количество опытных сеньоров за последний год выросло вдвое: сейчас на одну вакансию приходится три резюме от специалистов этого уровня. Тем не менее спрос на них остается высоким — компании активно «охотятся» за опытными кадрами. Подробнее о том, к каким перспективным направлениям присмотреться, чтоб «войти в IT-рынок» и быть востребованными, — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова