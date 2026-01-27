За год спрос на посуточную аренду жилья в Казани вырос на 22%, цены — на 10%

Доходность остается низкой, утверждают аналитики

Фото: Максим Платонов

Чаще всего гости снимали квартиры на две ночи

Подводя итоги новогодних праздников, в комитете Казани по туризму пожаловались: поток гостей перераспределяется из отелей в квартиры, которые сдают посуточно. Средняя загрузка гостиниц составила лишь порядка 60%. «Данный показатель нельзя считать оптимальным для пикового периода», — подчеркнул глава комитета Александр Шавлиашвили.



С 31 декабря по 11 января в Казани забронировали на 22,5% больше посуточных квартир, чем в прошлом году, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Авито Путешествий». В целом по Татарстану этот показатель был еще выше: 27%. Интересно, что в столице чаще всего выбирали компактное жилье: «однушки» (доля: 50%) и студии (23%). В республике популярнее всего стали однокомнатные (доля: 49%) и двухкомнатные (23%) квартиры.

Реальное время / realnoevremya.ru

Что касается цен, средняя стоимость аренды в Казани выросла на 10%: 4 715 рублей в сутки против 4 285 годом ранее. Причем чаще всего гости снимали квартиры на две ночи, а заселялись втроем.

После праздников цены на аренду упали вдвое

Согласно другому исследованию, после новогодних праздников цены на посуточную аренду жилья в Казани снизились на 50%, до 3 340 рублей. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Суточно.ру». Соответственно, на каникулах гости могли снять квартиру в среднем за 6 680 рублей. По динамике снижения арендных ставок столица Татарстана попала в топ-10 городов России.



В то же время Казань оказалась на третьем месте в «антирейтинге» туристических центров России по доходности от сдачи квартир в аренду. Последняя, по данным ЦИАН, с января 2025 года к январю 2026 года упала на 0,4%. Доходность от сдачи, к примеру, однокомнатной квартиры составила 32,7 тыс. рублей в месяц.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В начале года средний уровень доходности при сдаче однокомнатной квартиры на вторичном рынке Казани составлял 4,4% годовых, сообщали аналитики. Средняя доходность по России — 6,1% годовых. В числе лидеров — Хабаровск, Московская и Ленинградская области, Ярославль, Кемерово и Новосибирск, где показатель достигает 7—9% годовых. А вот Казань попала в список невыгодных городов с Сочи, Москвой, Санкт-Петербургом, Севастополем и Владивостоком.

Доход — 12 тыс. рублей с квадратного метра

По итогам 2024 года о доходах от сдачи в аренду квартир отчитались 7,4 тыс. татарстанцев, сообщили «Реальному времени» в УФНС по республике. В ведомстве уточнили, что ведение статистической налоговой отчетности по декларированию доходов от посуточной сдачи квартир в аренду физлицами не предусмотрено, и поэтому не назвали объем налоговых поступлений от этого вида деятельности.

На вопрос издания, обязан ли сегодня гражданин, сдающий квартиру посуточно, зарегистрировать ИП, там ответили, что в случае получения дохода от краткосрочной сдачи в аренду квартиры он подлежит налогообложению в зависимости от выбранной системы налогообложения при регистрации индивидуальным предпринимателем.

Физлица, не являющиеся ИП, могут зарегистрироваться плательщиками налога на профессиональный доход (НПД) либо уплачивать налог на доходы физических лиц по окончании года. При применении специального налогового режима НПД физлицо может сдавать квартиру в аренду, в том числе посуточно, уточнили налоговики, при этом ставка налога составит 4% при сдаче жилья человеку или 6% при сдаче жилья организации или ИП. Также можно применять патентную систему налогообложения (ПСН), при этом налоговая ставка составляет 6%.

— Налог по патентной системе налогообложения рассчитывается исходя из возможного дохода, размер которого устанавливают субъекты Российской Федерации, — рассказали в управлении. — В Казани потенциально возможный к получению годовой доход по сдаче внаем жилых и нежилых помещений установлен в размере 12 тыс. рублей за один квадратный метр площади сдаваемого в аренду (наем) помещения.

Галия Гарифуллина