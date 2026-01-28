Треть звонков в России поступает без идентификации отправителя, несмотря на закон

Фото: Динар Фатыхов

С 1 сентября 2025 года в России вступил в силу закон об обязательной маркировке звонков от организаций, однако не все стремятся его исполнять. По данным сотовых операторов, около трети всех звонков от компаний по-прежнему поступает без указания имени отправителя. Об этом сообщают «Известия».

Основная проблема заключается в том, что небольшие телеком-компании, которых насчитывается около тысячи, а также отдельные организации, обзванивающие клиентов, часто игнорируют требования закона. При этом операторы мобильной связи готовы маркировать звонки, но взимают за эту услугу плату в размере от 0,24 до 0,46 рубля за вызов.

Механизм маркировки предполагает заключение договора между организацией и ее оператором связи. Последний передает специальную «этикетку» мобильному оператору абонента, который должен отобразить ее на экране телефона.

Эксперты отмечают, что ситуация усугубляется отсутствием в законодательстве ответственности за нарушение правил маркировки. Многие организации не желают оплачивать услугу, что приводит к массовому распространению немаркированных звонков.

Через месяц после ведения закона уже сообщалось о том, как кол-центры обходят маркировку. Следом за маркировкой в России ввели ограничения по количеству сим-карт, оформленных на одного человека. Как работает механизм ограничений, помогут ли изменения в борьбе с телефонными мошенниками и каким образом абоненты могут защитить себя от лишних номеров — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова