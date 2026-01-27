Илон Маск поддержал заявление Дурова о небезопасности WhatsApp*
Миллиардер написал: «Правда» — под постом основателя Telegram о выявленных уязвимостях мессенджера
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск поддержал заявление основателя мессенджера «Телеграм» Павла Дурова о небезопасности WhatsApp*, пишет RT.
В своем сообщении, опубликованном 26 января в соцсети X, Маск кратко написал: «Правда» — под постом Дурова. Российский предприниматель сообщил, что команда «Телеграма» проанализировала реализацию шифрования в WhatsApp* и выявила множество уязвимостей, которые могут быть использованы для атак.
Ранее МВД России предупреждало, что мошенники предлагают россиянам поддельные версии WhatsApp*, якобы работающие. Заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов прогнозирует полную блокировку мессенджера в 2026 году.
Ранее «Реальное время» писало, что в России могут заблокировать Telegram к выборам 2026 года.
Справка
*запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ
