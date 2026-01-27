В России могут заблокировать Telegram к выборам 2026 года

При этом отмечается, что часть пользователей может сохраниться

Фото: Максим Платонов

По заявлению депутата Госдумы Михаила Делягина, в России планируется полная блокировка мессенджера Telegram. По словам зампреда Комитета по экономической политике, ограничение доступа к сервису может произойти по той же схеме, что и в случае с видеохостингом YouTube. Его слова передает «Газета.ru» со ссылкой на НСН.

Предполагаемая дата блокировки — сентябрь 2026 года, когда в стране пройдут выборы. При этом депутат отметил, что часть пользователей, как это произошло с Instagram*, вероятно, сохранится. По его оценкам, аудитория может сократиться примерно вдвое.

В качестве альтернативы Делягин назвал мессенджер Мах, который сейчас активно развивается. По мнению парламентария, бизнесу предстоит адаптироваться к новым условиям и искать возможности для работы в изменяющейся цифровой среде.

Ранее Павел Дуров назвал «безмозглыми» тех, кто верит в безопасность мессенджера WhatsApp*.

Наталья Жирнова