Минтранс России и Росавиация усилили мониторинг за работой самолетов

Ранее в ряде авиакомпаний зафиксировали массовый сбой в системе бронирования Leonardo

Фото: Реальное время

Минтранс России и Росавиация усилили мониторинг за работой отечественных самолетов после ситуации с системой бронирования Leonardo.

Ранее сообщалось, что в авиакомпаниях «Аэрофлот», «Россия» и «Победа» зафиксирован массовый сбой в системе бронирования Leonardo («Сирена-Трэвел»). Из-за сбоя временно ограничили регистрацию пассажиров и багажа, а также оформление и возврат билетов.

Как отметили в Росавиации, специалисты обоих ведомств, вместе с авиакомпаниями и аэропортами работают над тем, чтобы минимизировать влияние возникших сложностей в работе системы бронирования Leonardo на расписание полетов.

— Например, где это возможно, осуществляется ручной способ регистрации граждан на рейсы, принимаются другие меры реагирования на ситуацию, — говорится в сообщении.

Никита Егоров