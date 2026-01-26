Nordwind запустил прямые рейсы из Казани в Стамбул

Полеты стартовали 26 января и выполняются три раза в неделю на Boeing 737-800

Фото: Артем Дергунов

Авиакомпания Nordwind 26 января запустила прямые рейсы из Казани в Стамбул. Полеты выполняются три раза в неделю. Об этом сообщила пресс-служба казанского аэропорта.

Рейсы обслуживаются самолетами Boeing 737-800 вместимостью 189 пассажирских мест. Новое направление стало 25-м в маршрутной сети Nordwind Airlines из столицы Татарстана.

Как сообщил заместитель генерального директора Nordwind Антон Маттис, развитие рейса осуществляется совместно с Международным аэропортом Казань. По его словам, авиакомпания продолжает развивать модель стыковочных перевозок, благодаря которой пассажиры из Барнаула, Бишкека, Душанбе, Иркутска, Кемерово, Томска и Худжанда получили возможность летать в Турцию с пересадкой в Казани.

Ранее «Реальное время» писало, что казанский аэропорт показал рост регулярности полетов вопреки общему ухудшению ситуации в 2025 году.

Ариана Ранцева