Путин провел встречу с малайзийским лидером — султаном Анваром Ибрагимом в Санкт-Петербурге

В рамках визита стороны вместе посетили Эрмитаж и его постоянную экспозицию

Фото: Реальное время

Президент России Владимир Путин провел встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. В рамках визита лидеры посетили Государственный Эрмитаж, пишет RT.

Во время совместной экскурсии Владимир Путин и Анвар Ибрагим осмотрели несколько залов музея, в том числе экспозицию с часами «Павлин» XVIII века. Этот экспонат был подарен императрице Екатерине II князем Григорием Потемкиным.

Часы украшены тремя механическими фигурами птиц. Во время работы механизма павлин распускает хвост, феникс наклоняется к чаше, а петух издает крик.

Ранее «Реальное время» писало, что посол Малайзии назвал Казань одним из самых интересных направлений в России.

Ариана Ранцева